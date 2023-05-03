Посла Кипра вызовут в МИД России
МИД России в среду вызовет посла Кипра Кипроса Йоргаллиса. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Как отметила дипломат, Йоргаллису передадут требования Москвы «об обеспечении безопасности российских загранучреждений».
Ранее в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. Строению был нанесен значительный ущерб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам очевидцев, неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова». Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва считает поджог РЦНК терактом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- МИД: Россия не получала от Ватикана планов мирного урегулирования на Украине
- Песков: Москва заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки
- «Росатом» запустил строительство третьего энергоблока АЭС в Египте
- МВД: Девять человек погибли при стрельбе в школе в Белграде
- Посла Кипра вызовут в МИД России
- Более 30 подозреваемых в связах с мафией Италии задержаны в ФРГ
- Блогер Саша Митрошина заявила об уплате налоговой 127 миллионов рублей
- Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии
- МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована
- В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru