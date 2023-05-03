Посла Кипра вызовут в МИД России

МИД России в среду вызовет посла Кипра Кипроса Йоргаллиса. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, Йоргаллису передадут требования Москвы «об обеспечении безопасности российских загранучреждений».

Ранее в Никосии загорелось здание Российского центра науки и культуры. Строению был нанесен значительный ущерб, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По словам очевидцев, неизвестный бросил в здание «коктейль Молотова». Позже глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва считает поджог РЦНК терактом.

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ФОТО: РИА Новости
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