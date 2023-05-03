МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована
Очередной раунд переговоров делегаций участников черноморской зерновой сделки с представителями Организации Объединённых Наций пройдёт в столице России в пятницу, 5 мая. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
При этом она уточнила, что сроки проведение встречи по сделки высокого уровня пока ещё обсуждаются и финального согласования даты нет. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что в Стамбуле 5 мая намечена встреча делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке. Согласно данным Анкары, речь идёт об уровне заместителей министров обороны трёх стран.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии 100% гарантии продления зерновой сделки на сегодня. Он уточнил, что перспективы решения вопроса зависят от учета требований Москвы.
В середине марта Россия объявила о продлении зерновой сделки только на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок своего продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости поиска новых путей решения проблемного вопроса.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- Блогер Саша Митрошина выплатила налоговой 127 миллионов рублей
- Суд приговорил Протасевича к 8 годам колонии
- МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована
- В Госдуму внесли поправки о выборах в новых регионах при военном положении
- Зеленский прибыл в Финляндию
- Подозреваемые в убийстве аниматоров задержаны на Кубани. Видео
- СМИ: При стрельбе в школе в Белграде погибли восемь человек
- В МИД Турции заявили об отсутствии гарантий продления зерновой сделки
- Юноша и девушка задержаны за убийство школьницы под Петербургом
- СМИ: ВСУ перебросили тысячи бойцов под Одессу для провокации против Приднестровья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru