МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована

Очередной раунд переговоров делегаций участников черноморской зерновой сделки с представителями Организации Объединённых Наций пройдёт в столице России в пятницу, 5 мая. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

При этом она уточнила, что сроки проведение встречи по сделки высокого уровня пока ещё обсуждаются и финального согласования даты нет. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что в Стамбуле 5 мая намечена встреча делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке. Согласно данным Анкары, речь идёт об уровне заместителей министров обороны трёх стран.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии 100% гарантии продления зерновой сделки на сегодня. Он уточнил, что перспективы решения вопроса зависят от учета требований Москвы.

В середине марта Россия объявила о продлении зерновой сделки только на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок своего продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости поиска новых путей решения проблемного вопроса.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
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