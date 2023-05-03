МИД РФ: Встреча высокого уровня по зерновой сделке ещё не согласована

Очередной раунд переговоров делегаций участников черноморской зерновой сделки с представителями Организации Объединённых Наций пройдёт в столице России в пятницу, 5 мая. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

При этом она уточнила, что сроки проведение встречи по сделки высокого уровня пока ещё обсуждаются и финального согласования даты нет. Ранее министерство обороны Турции сообщило, что в Стамбуле 5 мая намечена встреча делегаций России, Украины и Турции по зерновой сделке. Согласно данным Анкары, речь идёт об уровне заместителей министров обороны трёх стран.