Посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД из-за обвинений в адрес республики

Об этом сообщил в твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС. В сообщении указывается, что обвинения белорусских властей в адрес Польши безосновательны.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «неустоявшиеся» соседи Белоруссии открыто выступают за повторные выборы в республике и даже начинают вмешиваться во внутренние дела.



