Посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД из-за обвинений в адрес республики

Посол Белоруссии в Польше был вызван в четверг в МИД республики в связи с обвинениями властей Минска в адрес Варшавы.

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Об этом сообщил в твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС. В сообщении указывается, что обвинения белорусских властей в адрес Польши безосновательны.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «неустоявшиеся» соседи Белоруссии открыто выступают за повторные выборы в республике и даже начинают вмешиваться во внутренние дела.


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ФОТО: flickr/alex.ch
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