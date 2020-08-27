Посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД из-за обвинений в адрес республики
Посол Белоруссии в Польше был вызван в четверг в МИД республики в связи с обвинениями властей Минска в адрес Варшавы.
Об этом сообщил в твиттере заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает ТАСС. В сообщении указывается, что обвинения белорусских властей в адрес Польши безосновательны.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «неустоявшиеся» соседи Белоруссии открыто выступают за повторные выборы в республике и даже начинают вмешиваться во внутренние дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru