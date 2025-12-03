Пошел шестой час встречи Путина с Уиткоффом

Встреча российского президента Владимира Путина в Кремле со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается более пяти часов.

Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания

Беседа проходит за закрытыми дверями, о ее завершении пока не объявлялось. Переговоры с американской делегацией начались 2 декабря около 19:40, примерно в это время появились первые кадры встречи из Кремля.

Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В минувшее воскресенье Уиткофф, Кушнер и глава Госдепа США Марко Рубио встретились во Флориде с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
