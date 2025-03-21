Зеленский признал, что Украину не зовут в НАТО
Украину не берут в НАТО. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам визита в Норвегию.
Глава государства ответил на вопрос журналистов о готовности Киева к нейтральному статусу.
«Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил: к сожалению, нас не берут в НАТО. Украину в НАТО не зовут, тут не о чем говорить», - подчеркнул политик.
По словам Зеленского, США как лидер Североатлантического альянса не поддерживают вступление Киева в блок.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что президент США Дональд Трамп снимает вопрос о членстве Украины в альянсе, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru