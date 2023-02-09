Португалия объяснила, почему не может отправить истребители Украине

По его словам, все имеющиеся в распоряжении военно-воздушных сил Португалии 27 истребителей F-16AM требуются для выполнения обязательств страны перед Североатлантическим альянсом.

Кошта добавил, что Лиссабон уже сделал все, что от него зависит, передав Украине три танка Leopard 2.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявил, что стране необходимы свои истребители, поэтому она не может поставить их Украине. Об этом сообщило агентство НСН.

