Португалия объяснила, почему не может отправить истребители Украине

У Португалии нет истребителей, которые она могла бы направить на Украину. Об этом заявил глава правительства страны Антониу Кошта, сообщил телеканал CNN.

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По его словам, все имеющиеся в распоряжении военно-воздушных сил Португалии 27 истребителей F-16AM требуются для выполнения обязательств страны перед Североатлантическим альянсом.

Кошта добавил, что Лиссабон уже сделал все, что от него зависит, передав Украине три танка Leopard 2.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявил, что стране необходимы свои истребители, поэтому она не может поставить их Украине. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:НАТОИстребителиУкраинаПортугалия
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