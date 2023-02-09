Португалия объяснила, почему не может отправить истребители Украине
У Португалии нет истребителей, которые она могла бы направить на Украину. Об этом заявил глава правительства страны Антониу Кошта, сообщил телеканал CNN.
По его словам, все имеющиеся в распоряжении военно-воздушных сил Португалии 27 истребителей F-16AM требуются для выполнения обязательств страны перед Североатлантическим альянсом.
Кошта добавил, что Лиссабон уже сделал все, что от него зависит, передав Украине три танка Leopard 2.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом саммита ЕС в Брюсселе заявил, что стране необходимы свои истребители, поэтому она не может поставить их Украине. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- СМИ: Лондон продолжит снабжать Киев оружием
- В МИД предрекли последствия для виновных в диверсиях на «Северных потоках»
- Авиасообщение между Россией и Мьянмой запустят через два месяца
- Путин поручил организовать поддержку пострадавших от взрыва газа в Новосибирске
- Власти Новосибирской области объявили в регионе траур 10 февраля
- Владимир Путин открыл модернизированный аэропорт «Новый Уренгой»
- Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Канарейкин
- Депутат Госдумы рассказал о состоянии мобилизованных, жаловавшихся на побои в ДНР
- В МИД России назвали европейские страны политическими импотентами
- Глава Белгородской области заявил, что ПВО сбила в регионе три ракеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru