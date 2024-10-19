Порошенко заявил о бегстве властей из Киева в первые часы СВО
Представители власти сбежали из Киева в начале специальной военной операции России, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в составе объединения в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом он рассказал в эфире канала «Прямой».
«В первые часы… я здесь с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…» — отметил политик.
Кроме того, экс-президент высказался о «плане победы» действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Порошенко усомнился в его эффективности из-за чрезмерных требований в адрес зарубежных партнеров. По мнению политика, «это не план», когда «говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду сидеть и ждать».
Ранее Петр Порошенко раскритиковал власти Украины из-за нехватки электрогенерации в стране.
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