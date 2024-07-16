Порошенко раскритиковал власти Украины из-за нехватки электрогенерации

Украинские власти не предпринимают никаких действий для восстановления электрогенерации, несмотря на ее критический дефицит в жаркие дни. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в Верховной раде. Фрагмент его выступления был опубликован на YouTube-канале «Прямой».

Политик упомянул, что шесть недель назад было предложено внести законопроект в Верховную раду о снятии пошлин и налогов с государственных закупок необходимых компонентов.