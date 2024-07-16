Порошенко раскритиковал власти Украины из-за нехватки электрогенерации
Украинские власти не предпринимают никаких действий для восстановления электрогенерации, несмотря на ее критический дефицит в жаркие дни. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в Верховной раде. Фрагмент его выступления был опубликован на YouTube-канале «Прямой».
Политик упомянул, что шесть недель назад было предложено внести законопроект в Верховную раду о снятии пошлин и налогов с государственных закупок необходимых компонентов.
«А где солнечные батареи? Где аккумуляторы?», — задал он вопрос.
В июне «Укрэнерг» ввело ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине из-за высокого уровня повреждений энергообъектов. Электростанции и подстанции работают на пределе, и украинцев попросили экономить электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал о возможных блэкаутах в теплый сезон и рекомендовал закупать генераторы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru