Порошенко раскритиковал власти Украины из-за нехватки электрогенерации

Украинские власти не предпринимают никаких действий для восстановления электрогенерации, несмотря на ее критический дефицит в жаркие дни. Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в Верховной раде. Фрагмент его выступления был опубликован на YouTube-канале «Прямой».

Политик упомянул, что шесть недель назад было предложено внести законопроект в Верховную раду о снятии пошлин и налогов с государственных закупок необходимых компонентов.

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«А где солнечные батареи? Где аккумуляторы?», — задал он вопрос.

В июне «Укрэнерг» ввело ограничения на потребление электроэнергии по всей Украине из-за высокого уровня повреждений энергообъектов. Электростанции и подстанции работают на пределе, и украинцев попросили экономить электричество. Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупреждал о возможных блэкаутах в теплый сезон и рекомендовал закупать генераторы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЭлектроэнергияУкраинаПорошенко

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