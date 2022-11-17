Порошенко признался пранкерам в истинной цели Минских соглашений
Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время на развитие ВСУ. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Так, пранкеры пообщались с Порошенко под видом экс-посла Соединенных Штатов Майкла Макфола.
«Мне нужны были Минские соглашения, чтобы получить как минимум 4,5 года, чтобы сформировать украинские вооруженные силы, строить экономику и обучать украинских военных вместе с НАТО для создания лучших вооруженных сил в Восточной Европе, которые формировались по стандартам НАТО», - сказал Порошенко.
Также он подчеркнул, что конфликт на Украине сейчас «определенно не заканчивается». При этом он выразил уверенность, что будущее страны значительно больше зависит от «мудрости американского народа», чем от самих украинцев.
Петр Порошенко был президентом Украины с 2014 по 2019 год. После поражения во втором туре президентских выборов весной 2019 года он стал фигурантом более десятка уголовных дел, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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