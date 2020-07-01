Порошенко решил отказаться от показаний для Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко принял решение не давать показания Госбюро расследований (ГБР), а также – отказаться от новых повесток ведомства, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура Украины заподозрила Порошенко по новому делу

Петр Порошенко был вызван для дачи показаний в Госбюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия, в том числе о в рамках досудебного расследования назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

«Порошенко отказался от дачи показаний. Также он в присутствии понятых отказался от получения повесток на следующие допросы», - сообщает подробности РИА Новости.

На Украине, по разным данным, возбуждено от 10 до более 20 уголовных дел, в которых участвует Порошенко.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеУкраинаПётр Порошенко
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