Порошенко решил отказаться от показаний для Госбюро расследований

Петр Порошенко был вызван для дачи показаний в Госбюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия, в том числе о в рамках досудебного расследования назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

«Порошенко отказался от дачи показаний. Также он в присутствии понятых отказался от получения повесток на следующие допросы», - сообщает подробности РИА Новости.

На Украине, по разным данным, возбуждено от 10 до более 20 уголовных дел, в которых участвует Порошенко.



