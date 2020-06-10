Генпрокуратура Украины заподозрила Порошенко по новому делу

Офис генерального прокурора Украины объявил о предъявлении нового обвинения бывшему президенту республики Петру Порошенко. О подозрении ему сообщили сегодня по поручению генерального прокурора Ирины Венедиктовой, говорится в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

В то же время, адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что его клиент отказался получать подозрение и покинул здание ГБР. На этот раз Порошенко подозревают по «делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, уточняет RT.

Новиков назвал попытку предъявления подозрения незаконной, поскольку Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований. В результате, не была соблюдена соответствующая процедура. Как пояснил адвокат, уведомление о предъявлении обвинения депутату парламента должна вручать лично генеральный прокурор.

Как отмечают «Известия», бывший лидер незалежной обвиняется в «предоставлении незаконного приказа». Семочко был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки в 2018 году. Тогда же СМИ с выяснили, что за три предыдущих года во время конфликта в Донбассе семья Семочко купила три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений под Киевом стоимостью в несколько миллионов долларов.

В начале апреля стало известно, что в отношении Порошенко возбуждено не менее 10 уголовных дел, по которым он проходит свидетелем.

