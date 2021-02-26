Порошенко рассказал о причинах потери Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об исторических причинах, которые привели Украину к потере Крыма. Об этом он написал в своей колонке в газете «Украинская правда».
Порошенко сообщил, что сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. По его словам, Украина тогда находилась в серьезной зависимости от России и не могла противостоять этому процессу.
Бывший президент указал, что переход Крыма в состав России в 2014 году стал лишь «финалом почти тридцатилетней истории».
Порошенко также добавил, что в те годы из-за зависимости от российского газа и очень слабой экономики Киев был вынужден согласиться на размещение военно-морской базы России в Севастополе.
По мнению Порошенко, роковую роль в событиях 2014 года сыграла «глубокая укорененность» личного состава Вооруженных сил России в жизнь полуострова. Якобы жители полуострова и не увидели врагов в лице русских солдат.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление немецкого дипломата Кристофа Хойсгена о нарушении прав человека в Крыму.
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