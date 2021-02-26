Порошенко рассказал о причинах потери Украиной Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об исторических причинах, которые привели Украину к потере Крыма. Об этом он написал в своей колонке в газете «Украинская правда».

Порошенко сообщил, что сразу после крушения СССР Москва сделала ставку на создание «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в частности в Крыму и Приднестровье. По его словам, Украина тогда находилась в серьезной зависимости от России и не могла противостоять этому процессу.

Бывший президент указал, что переход Крыма в состав России в 2014 году стал лишь «финалом почти тридцатилетней истории».