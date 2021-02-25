Зеленский призвал НАТО расширить своё присутствие в Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский и генсека НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону ситуацию в регионе Чёрного моря, сообщает РИА Новости.

В ходе беседы ий и Столтенберг обсудили вопросы реализации евроатлантического курса Украины и возможности углубления практического сотрудничества с НАТО.

По словам Зеленского, что Украина заинтересована в расширении присутствия сил стран-членов НАТО в Чёрном море.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что работа по увеличению присутствия альянса в Чёрном море будет продолжена.

Ранее Зеленский написал в своём Twitter, что ближайшей целью Украины является получение Плана действий по членству в НАТО, сообщает RT. Он отметил, что на Украине серьёзно относятся к реформам, поскольку это прежде всего укрепление оборонного сектора.

