Полянский ответил на заявление немецкого коллеги о нарушении прав человека в Крыму

«Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», - предложил представитель России в ООН.

Полянский добавил, что оккупированным можно назвать не Крым, а сама Украина.

«Если сегодня и оправдано говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», - цитирует РЕН ТВ Полянского.

Между тем, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучила свою позицию по принадлежности Крыма.



