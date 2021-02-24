Полянский ответил на заявление немецкого коллеги о нарушении прав человека в Крыму
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на заявление немецкого дипломата Кристофа Хойсгена о нарушении прав человека в Крыму.
Полянский предложил немецкому коллеге приехать на полуостров и узнать правду, а не распространять небылицы про оккупацию региона, передает РИА Новости.
«Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», - предложил представитель России в ООН.
Полянский добавил, что оккупированным можно назвать не Крым, а сама Украина.
«Если сегодня и оправдано говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», - цитирует РЕН ТВ Полянского.
Между тем, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью журналисту Дмитрию Гордону озвучила свою позицию по принадлежности Крыма.
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