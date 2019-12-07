Порошенко снова призвал выйти на Майдан перед «нормандским саммитом»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что массовая акция в Киеве накануне встречи «нормандской четверки» не является протестом против власти. Его слова приводит партия политика «Европейская солидарность» на своем сайте.

Порошенко объяснил, что призывает граждан выйти на акцию «Красные линии» для того, чтобы выразить поддержку Украине. Политик также призвал президента Владимира Зеленского не считать катастрофой сценарий неудачных переговоров.

Ранее в эфире НСН советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник заявил, что в республике от встречи в нормандском формате ожидают принятия дорожной карты и рассмотрения геополитических вопросов.

