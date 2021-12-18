Порошенко покинул Украину после попытки предъявить ему обвинения по делу о поставках угля

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну и уехал в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вызвать политика для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса. Об этом сообщили в партии Порошенко «Европейская солидарность».

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«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу», — отмечается в заявлении партии в Facebook.

Бывший президент в субботу и воскресенье проведет ряд встреч в Турции, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Кроме того, 20-21 декабря в Польше Порошенко будет участвовать в конференции по теме «Россия - Украина - НАТО», а также встретится с представителями польских политических кругов.

Ранее следователи ГБР попытались на улице передать Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму, связанному с поставками угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Однако политик проигнорировал правоохранителей. Позже местные СМИ сообщили, что бюро планирует вызвать Порошенко на допрос в понедельник и предъявить обвинение по уголовному делу. Как сообщает «Страна», бывший глава государства купил билет в Стамбул примерно через 15 минут после публикации информации о намерении ГБР и вылетел в Турцию в 20:40 (21:40 мск).

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ТЕГИ:ОбвиненияДонбассПетр ПорошенкоУкраина
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