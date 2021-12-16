Порошенко сорвал прямой эфир украинского телеканала

На кадрах видно, как Порошенко входит в студию во время беседы ведущих с главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым. Присоединиться к беседе бывший президент отказался. Однако после политик заявил, что телеканал «Рада» мешает депутатам работать.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали: сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — подчеркнул экс-президент и вышел.

Позже Порошенко объяснил вой поступок «излишними эмоциями», сообщает ТАСС.

