OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
Бывший украинский президент Петр Порошенко контролировал не менее шести офшорных фирм для совершения сделок на десятки миллионов долларов, в том числе по приобретению дорогой мебели для своего дома и произведений искусства, сообщает международный Центр исследования коррупции и организованной преступности (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) в своем докладе.
Из документа следует, что операции офшорных компаний совершались через счета в банке Raiffeise (Австрия).
Порошенко и его супруга Марина с 2009 по 2012 год купили через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, мягкую мебель у итальянских люксовых производителей, стоимость которой превысила 100 тысяч долларов.
Среди приобретенных произведений искусства - картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон». Как показало расследование OCCRP, бывший президент Украины был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо него был указан его деловой партнер Сергей Зайцев.
Ранее сообщалось, что рабочая группа по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму, обладает доказательствами причастности к водной блокаде российского полуострова бывшего президента Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
- Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking
- На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink
- Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии
- Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой
- Врач рассказал, что делать при алкогольном отравлении
- Художник-акционист в Петербурге получил 10 суток за несогласованную выставку
- «Манчестер Сити» впервые попал в финал Лиги чемпионов
- Дональд Трамп создал собственный сайт
- Власти США планируют привить 70% населения от коронавируса к 4 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru