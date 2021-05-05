OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина

Из документа следует, что операции офшорных компаний совершались через счета в банке Raiffeise (Австрия).

Порошенко и его супруга Марина с 2009 по 2012 год купили через офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, мягкую мебель у итальянских люксовых производителей, стоимость которой превысила 100 тысяч долларов.

Среди приобретенных произведений искусства - картина «Казаки на Черном море» Ильи Репина и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон». Как показало расследование OCCRP, бывший президент Украины был бенефициаром по страховому полису, выданному Vernon Holdings, однако вместо него был указан его деловой партнер Сергей Зайцев.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму, обладает доказательствами причастности к водной блокаде российского полуострова бывшего президента Петра Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета крымского парламента по законодательству Сергея Трофимова.

