Уровень доверия Путину рекордно поднялся с начала года

Уровень доверия президенту Российской Федерации Владимиру Путину у населения страны поднялся до 73%, это рекордное значение с начала текущего года. Такие данные обнародовал Всероссийский центр исследования общественного мнения.

На прямой вопрос о доверии главе государства положительную оценку дали 73% опрошенных. Предыдущий майский опрос дал 72,3% доверия. Так, как отмечает ВЦИОМ, на этот раз положительно скорректировался и уровень одобрения деятельности президента — её ободряют 65,2% участников опроса.

Как отмечает Ura.ru, ВЦИОМ замерил также уровень доверия другим отечественным политикам. Так, главе правительства Дмитрию Медведеву доверяют 38,1% опрошенных, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 35,5%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 35,2%, руководителю фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергею Миронову — 28,7%.

