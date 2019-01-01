Абсолютное зло или политический реализм. Зачем Володину менять Конституцию
Политологи в эфире НСН разошлись во взглядах на предложение спикера Госдумы внести в Конституцию поправки по расширению полномочий парламента.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия российского парламента. Таким образом, он продолжает развивать мысль о необходимости обновления основного закона, впервые озвученную им в декабре 2018 года. В частности, Володин говорит об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.
Володин не предлагает изменить основной закон, уточняет в эфире НСН политтехнолог Марат Баширов, а предлагает уйти от устаревшей системы законотворчества, в которой Госдума выступает «бешеным принтером», путем переноса основ, заложенных в Конституции, в федеральные законы.
«У нас есть определенная особенность на сегодняшний день, что подавляющее большинство проектов федеральных законов генерируется правительством, а не Федеральным собранием. Федеральное собрание потом всего лишь принимает с небольшими изменениями эти проекты. Очевидно, Володин, ставя вопрос о большем контроле парламента над правительством, имеет в виду перенести законотворческую деятельность из правительства все-таки на площадку федерального собрания. И принимать законы не рамочные, к которым потом правительство принимает несколько десятков нормативно-правовых актов, на которые Федеральное собрание повлиять уже не может, а принимать детальные, расширенные, расписанные, конкретизированные федеральные законы, так называемые законы прямого действия», - пояснил политтехнолог.
По его словам, Володин чувствует, что старая форма законотворчества отживает себя, и пытается воспользоваться возможностью поставить на повестку вопрос об усилении влияния парламента на законотворческую деятельность и впоследствии контроля над исполнением правительством принятых федеральных законов.
«Это ни в коем случае не влияет ни на политическую систему страны, ни на положение президента, ни на его полномочия. Это попытка перетянуть на свою сторону то, что сейчас находится на стороне у правительства», - подчеркнул Марат Баширов.
В свою очередь, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв сообщил НСН, что Вячеслав Володин, предлагая расширить полномочия парламента, действует по указанию президента страны в целях совершенствования политической системы.
«Володин - политик-реалист, который действует в рамках поставленной перед ним задачи в том коридоре возможностей, который обозначил ему президент Российской Федерации. Очевидно, что политическая система России нуждается в совершенствовании. Очевидно, что Конституция пишется в конкретный исторический период, а жизнь меняется очень быстро. Время идет быстро, меняются представления людей, меняются потребности государственной системы, меняются механизмы решения тех или иных проблем, связанных с задачей развития. То, что хорошо в 1993 году, может оказаться не слишком хорошо в 2019-ом», - отметил политолог.
Он добавил, что спикер Госдумы предлагает эволюционный путь развития, при этом с оглядкой на президента.
«Не думаю, что эти инициативы не согласованы. Полагаю, что встает вопрос о том, что надо каким-то образом повышать ответственность и эффективность работы правительства. Предложения Володина вполне консервативны. За ними видно заботу о той конструкции, которая обеспечит стабильность и развитие страны в ближайшем и среднесрочном будущем», - уверен Константин Калачёв.
Иную точку зрения в эфире НСН высказал бывший советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев. По его словам, обсуждение поправок к Конституции является пустой тратой времени, а Володин просто пытается за счет этого поднять свой рейтинг.
«Ни к чему хорошему это не может привести. У нас есть по соседству несколько государств с широкими полномочиями парламента: Армения, Молдавия, Украина, Прибалтийские страны. Все они пребывают в перманентном политическом кризисе. Если мы посмотрим на такую же практику в мире, в Японии, Италии и так далее, абсолютно та же самая ситуация. Это всегда формы нестабильности, политические кризисы, безответственность власти», - заявил политолог.
Он добавил, что Февральская революция 1917 года была придумана для расширения полномочий парламента, а в результате привела к печальным последствиям.
«К какому хаосу это привело, к двоевластию, потом к Октябрьской революции, к гражданской войне, потере 10 миллионов населения, разрушению гигантской Российской империи, которая была больше Советского Союза. Это зло, зло абсолютное, все эти полномочия. Всерьез об этом говорить не имеет никакого смысла», - сказал собеседник НСН.
Напомним, что в январе заявление Володина о дисбалансе ветвей власти в Конституции и, в частности, перекосе в пользу исполнительной власти прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что инициатива спикера Госдумы – новая. «Она пока не конкретизирована, пока преждевременно говорить о какой-то позиции», - отметил тогда Песков.
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