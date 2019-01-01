Абсолютное зло или политический реализм. Зачем Володину менять Конституцию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил внести в Конституцию поправки, которые позволили бы расширить полномочия российского парламента. Таким образом, он продолжает развивать мысль о необходимости обновления основного закона, впервые озвученную им в декабре 2018 года. В частности, Володин говорит об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.

Володин не предлагает изменить основной закон, уточняет в эфире НСН политтехнолог Марат Баширов, а предлагает уйти от устаревшей системы законотворчества, в которой Госдума выступает «бешеным принтером», путем переноса основ, заложенных в Конституции, в федеральные законы.

«У нас есть определенная особенность на сегодняшний день, что подавляющее большинство проектов федеральных законов генерируется правительством, а не Федеральным собранием. Федеральное собрание потом всего лишь принимает с небольшими изменениями эти проекты. Очевидно, Володин, ставя вопрос о большем контроле парламента над правительством, имеет в виду перенести законотворческую деятельность из правительства все-таки на площадку федерального собрания. И принимать законы не рамочные, к которым потом правительство принимает несколько десятков нормативно-правовых актов, на которые Федеральное собрание повлиять уже не может, а принимать детальные, расширенные, расписанные, конкретизированные федеральные законы, так называемые законы прямого действия», - пояснил политтехнолог.

По его словам, Володин чувствует, что старая форма законотворчества отживает себя, и пытается воспользоваться возможностью поставить на повестку вопрос об усилении влияния парламента на законотворческую деятельность и впоследствии контроля над исполнением правительством принятых федеральных законов.

«Это ни в коем случае не влияет ни на политическую систему страны, ни на положение президента, ни на его полномочия. Это попытка перетянуть на свою сторону то, что сейчас находится на стороне у правительства», - подчеркнул Марат Баширов.