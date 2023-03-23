В России изобрели нейросеть для оценки этичности законопроектов
Нейросеть для проверки законов на предмет соответствия этике разработали в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Отмечается, что факультет права вуза работает над проектом «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния» с целью «определить роль морали в нормативном правовом регулировании».
«Для этого, в том числе, разработана технология, с помощью которой нейросеть на основе искусственного интеллекта сможет давать оценку этичности законопроектов и других правовых актов», — указали в ВШЭ.
Специалисты разработали в рамках проекта «Ленту времени этики и права» с примерами исторических правовых норм России XV-XX века. Кроме того, ученые планируют в конце года запустить портал «Индекс этичности права», который сможет дать созданную нейросетью морально-этическую оценку документа, загруженного в систему.
По словам декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, к разработкам проявили интерес в Госдуме.
«Были проведены переговоры о тестировании алгоритма и его возможном применении», — указал Виноградов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- СМИ: В Подмосковье госпитализировали четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой
- Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз
- Медведев захотел «взбодрить» глав предприятий ОПК телеграммами Сталина
- Минобороны: Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Плесецк
- В России объем грузоперевозок авиакомпаний сократился на 59%
- Президент Чехии: Страна сомневается в возможности поставить Украине больше оружия
- Рогов назвал взрыв в Мелитополе терактом спецслужб Украины
- СМИ: США боятся последствий отрицания плана КНР по Украине
- В России изобрели нейросеть для оценки этичности законопроектов
- Захарова оценила желание США повысить потолок госдолга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru