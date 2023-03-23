В России изобрели нейросеть для оценки этичности законопроектов

Нейросеть для проверки законов на предмет соответствия этике разработали в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

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Отмечается, что факультет права вуза работает над проектом «Этика и право: соотношение и механизмы взаимовлияния» с целью «определить роль морали в нормативном правовом регулировании».

«Для этого, в том числе, разработана технология, с помощью которой нейросеть на основе искусственного интеллекта сможет давать оценку этичности законопроектов и других правовых актов», — указали в ВШЭ.

Специалисты разработали в рамках проекта «Ленту времени этики и права» с примерами исторических правовых норм России XV-XX века. Кроме того, ученые планируют в конце года запустить портал «Индекс этичности права», который сможет дать созданную нейросетью морально-этическую оценку документа, загруженного в систему.

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, к разработкам проявили интерес в Госдуме.

«Были проведены переговоры о тестировании алгоритма и его возможном применении», — указал Виноградов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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