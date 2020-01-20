Госдума: Поправки Путина в Конституцию сперва отправят в регионы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции страны. Все изменения будут вынесены на общероссийское голосование. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, профильный комитет по госстроительству и законодательству уже 21 января обсудит законопроект президента по поправкам к Конституции. Он также назвал законопроект «историческим решением».

Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, что именно будут обсуждать его коллеги.