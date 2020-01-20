Госдума: Поправки Путина в Конституцию сперва отправят в регионы
Первый зампред комитета по госстроительству в эфире НСН рассказал, что будут обсуждать его коллеги 21 января.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции страны. Все изменения будут вынесены на общероссийское голосование. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, профильный комитет по госстроительству и законодательству уже 21 января обсудит законопроект президента по поправкам к Конституции. Он также назвал законопроект «историческим решением».
Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, что именно будут обсуждать его коллеги.
«Все законопроекты, внесенные президентом, рассматриваются в первоочередном порядке. Кроме того, у нас есть регламент рассмотрения законопроектов, который подразумевает, во-первых, рассылку в субъекты, получение отзывов и после этого рассмотрение на комитете. Стандартный срок рассылки – месяц, но она может быть сокращена. На первом чтении практически всегда принимаются тексты в том виде, в котором они внесены. Ко второму чтению, если есть предложения толковые, на которые комитет согласится, они могут быть внесены. Комитет рассмотрит все предложения от субъектов законодательной инициативы. Завтра будет оформлена рассылка, чтобы получить отзывы от субъектов Российской Федерации», - сказал парламентарий.
Напомним, 15 января в послании Федеральному Собранию Путин анонсировал реформу политической системы страны.
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