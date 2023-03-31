Сын Трампа: США превращаются в банановую республику

Обвинения, выдвинутые против бывшего президента США Дональда Трампа, превращают страну в банановую республику. Об этом заявил сын экс-главы государства Дональд Трамп-младший.

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Ранее стало известно, что бывшего президента подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу, напоминает «Свободная пресса». Официально их огласят при явке политика в суд.

Комментируя ситуацию, Трамп-младший заявил, что американской «коррумпированной элите» нет дела до преступников на улицах и издевательств над обычными гражданами.

«Им угрожает Трамп, именно поэтому они готовы превратить нас в банановую республику, чтобы остановить его!» — написал сын экс-президента в своем Twitter.

Ранее сам Трамп назвал выдвинутые обвинения «политическим преследованием», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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