Помпео заявил о планах ввести новые санкции против РФ

В ближайшее время в США будет рассмотрены новые санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление госсекретаря США Майка Помпео.

В письменном заявлении госсекретаря из уходящей 20 января администрации президента Дональда Трампа указано, что США "в ближней перспективе" рассмотрят новый пакет санкций по закону о защите европейской энергобезопасности (PEESA).

Во вторник в Штатах также был принят пакет санкций, направленный против трубоукладчика "Фортуна" и компании "КВТ-РУС" и "Рустанкер". Целью ограничений является остановка работы над газопроводом "Северный поток - 2". Помпео выразил уверенность, что достройка "Северного потока - 2" предоставит российским властям возможность "полностью обойти Украину, лишив ее жизненно важного дохода".

Кроме того, газопровод, по мнению Помпео, усилит "злонамеренное влияние" РФ в Западной Европе. По словам госсекретаря, США с помощью санкций ограничат "российские инструменты принуждения".