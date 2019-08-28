Помпео займется возвращением России в G7

Соединенные Штаты Америки займутся возвращением России в G7, сообщает Ura.ru. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. Он уточнил, что такую задачу поставил президент Америки Дональд Трамп.

Помпео пояснил, что работает на главу Штатов, а именно он и отдал поручение вернуть Россию в состав «семерки», пишет РЕН ТВ.

Как напоминает Газета.ру, ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении пригласить российского главу Владимира Путина на встречу G7, которая пройдет в 2020 году в Соединенных Штатах Америки. Однако в Кремле уточнили, что для Москвы возвращение в состав международного клуба не является ключевой задачей, отмечает «Свободная пресса». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, для России гораздо привлекательнее формат «двадцатки», в которую входят, в частности, Индия и Китай, уточняют Известия.

Ранее политолог Александр Рар заявил в эфире НСН, что ни один серьезный вопрос сегодня невозможно решить без участия России.

