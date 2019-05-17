Помпео вспомнил, как Россия спасла американцев

Госсекретарь США Майк Помпео оценил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на этой неделе в Сочи. По его словам в эфире Fox News Radio, переговоры были весьма успешными.

Глава Госдепа отметил, что сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов полезно и для россиян, и для американцев, передает РЕН ТВ.

Помпео вспомнил, что когда он возглавлял ЦРУ, американская и российская стороны передавали друг другу информацию о терроризме. По его словам, благодаря информации от русских не раз были спасены американцы, а также были случаи, когда русских спасли сведения от американцев, пишет Газета.ру.