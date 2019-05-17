Политика

Помпео вспомнил, как Россия спасла американцев

17 мая08:15

Госсекретарь США Майк Помпео оценил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоялась на этой неделе в Сочи. По его словам в эфире Fox News Radio, переговоры были весьма успешными.

Глава Госдепа отметил, что сотрудничество Российской Федерации и Соединенных Штатов полезно и для россиян, и для американцев, передает РЕН ТВ.

Помпео вспомнил, что когда он возглавлял ЦРУ, американская и российская стороны передавали друг другу информацию о терроризме. По его словам, благодаря информации от русских не раз были спасены американцы, а также были случаи, когда русских спасли сведения от американцев, пишет Газета.ру.

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Американский госсекретарь подчеркнул, что именно поэтому сотрудничество в борьбе с терроризмом, «наряду с Афганистаном и КНДР» – одна из областей взаимодействия Москвы и Вашингтона, отмечает RT.

Напомним, что переговоры Владимира Путина и Майка Помпео прошли во вторник, 14 мая.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что встреча прошла в позитивном ключе, однако прорывных решений принято не было, а значит, кардинально нового развития курса отношений между России и США ожидать пока не приходится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомпеоСШАВладимир Путин

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