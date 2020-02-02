Помпео рекомендовал Казахстану сотрудничать с США

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Казахстана активно сотрудничать с американскими компаниями. Об этом он заявил в ходе своего визита в Казахстан, заверив, что нефтегазовые корпорации США продолжат инвестироватв казахстанскую ресурсодобычу, отмечает Газета. ru.

Помпео сделал заявление о поддержке самостоятельного внешнеполитического курса Казахстана на пресс-конференции по итогам переговоров с главой казахского МИД Мухтаром Тлеуберди.

«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», – цитирует ТАСС главу Госдепа США.