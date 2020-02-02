Помпео рекомендовал Казахстану сотрудничать с США
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал власти Казахстана активно сотрудничать с американскими компаниями. Об этом он заявил в ходе своего визита в Казахстан, заверив, что нефтегазовые корпорации США продолжат инвестироватв казахстанскую ресурсодобычу, отмечает Газета. ru.
Помпео сделал заявление о поддержке самостоятельного внешнеполитического курса Казахстана на пресс-конференции по итогам переговоров с главой казахского МИД Мухтаром Тлеуберди.
«Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любого государства», – цитирует ТАСС главу Госдепа США.
Госсекретарь рассказал о перспективных инвестициях в нефтегазовый сектор Казахстана и «будущее страны» американских корпораций Chevron и ExxonMobil. Также Помпео отметил сотрудничество Казахстана с американской компанией Tyson Foods, которая «поддерживает сельскохозяйственный сектор» страны.
Помпео охарактеризовал переговоры с казахстанским министром иностранных дел Тлеуберди как конструктивные, а отношения между Нур-Султаном и Вашингтоном – «отличные».
Накануне, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заверил, что американские компании могут полностью удовлетворить потребности Белоруссии в нефти, чтобы «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство».
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН пояснил, почему Белоруссии, получившей предложение купить нефть из США, придется приобретать еще и российское топливо. Аналитик объяснил эту необходимость технологическими особенностями белорусских НПЗ.
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