Помпео призвал «покончить с тиранией Мадуро»

20 января 202021:22

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к странам с призывом к сотрудничеству с целью смещения венесуэльского президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Интерфакс.

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Помпео, в частности, заявил, что режим Мадуро наносит ущерб венесуэльцам и пагубно влияет на регион. С соответствующим обращением Помпео выступил в колумбийской Боготе после встречи с президентом страны Иваном Дуке.

Как пишет агентство, у Помпео также запланирована встреча с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, которого США и еще ряд стран признали временным президентом Венесуэлы.

Ранее в начале января сообщалось, что оппозиция Венесуэлы призывает США и другие страны усилить давление на Россию в связи с ее поддержкой социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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