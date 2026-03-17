В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС

Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова из-за аварии на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

ЧП на ГЭС спровоцировало утечку нефтепродуктов в реку Днестр и создало серьезные риски для окружающей среды и безопасности водоснабжения Молдавии, пишет RT.

При этом Молдавия обвинила Россию в якобы совершенном нападении на объект 7 марта. Российского дипломата вызвали в МИД для передачи ноты протеста.

Ранее в молдавском правительстве заявили, что на Днестре обнаружили нефтяные пятна. Река является главным источником питьевой воды для Кишинева и большей части жителей республики.

