ВС России освободили Сопычь и Каленики
17 марта 202612:39
Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
Так, группировка войск «Север» в результате активных действий взяла под контроль село Сопычь Сумской области, пишет RT.
В свою очередь, «Южная» группировка освободила село Каленики в Донецкой Народной Республике.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Червоная Заря в Сумской области.
Горячие новости
- На 20% дешевле: Как распределился спрос на летний отдых в Сочи и Абхазии
- Шойгу: Урал находится в зоне прямой угрозы для украинских авиаударов
- Какие платформы выбирают россияне на фоне замедления Telegram
- Песков заявил, что Украина продолжает тщетное сопротивление
- Путин подписал указ о помиловании 23 женщин
- В МИД Молдавии вызвали посла РФ из-за аварии на украинской ГЭС
- Если не накручивать: Как блогерам набрать подписчиков в MAX
- Умер актер из фильма «Назад в будущее» Мэтт Кларк
- «Сомнений нет»: Онищенко оценил шансы заражения скота ящуром в регионах РФ
- ВС России освободили Сопычь и Каленики