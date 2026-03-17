ВС России освободили Сопычь и Каленики

Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.

Так, группировка войск «Север» в результате активных действий взяла под контроль село Сопычь Сумской области, пишет RT.

В свою очередь, «Южная» группировка освободила село Каленики в Донецкой Народной Республике.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Червоная Заря в Сумской области.

ФОТО: РИА Новости
