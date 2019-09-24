Путин помирит Мадуро с Гуайдо

24 сентября 201910:51
Константин Иванов

Эксперт по Латинской Америке рассказал НСН, зачем России нужно дать время на передышку как Мадуро, так и Западу. 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 23 сентября, сообщил о срочном визите в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он заявил, что намерен встретиться с российскими бизнесменами. На этом фоне генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа заявил, что Россия могла бы сыграть «конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле».

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.

«Это было бы, наверное, неплохо. По сути дела, мы, наверное, и собираемся взять на себя такую роль, потому что ситуация зашла в тупик. Хотя, надо признать, что в борьбе за власть Мадуро пока что одерживает вверх над своим горе-конкурентом. Время для переворота было утеряно, такие вещи делаются быстро или загнивают на корню.

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Сейчас самое время для посредничества, возможно, это необходимейший шаг для сохранения легитимности правительства Мадуро, чтобы дать ему передышку и организовать какие-то институционные мероприятия. Он заявил, что собирается менять экономическую стратегию. По некоторым сведениям, в страну уже поехала определенная команда наших экономистов, потому что экономическая ситуация в стране аховая. Нужно дать время и Западу, чтобы подсчитать убытки, и Мадуро - сделать выводы на будущее», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что венесуэльская оппозиция уже не сможет взять власть в стране без прямого иностранного вмешательства. А на это не пойдут ни США, ни другие страны.

«Все зависит от того, на каких условиях они (власть и оппозиция) договорятся. И Запад не может не понимать, что он сам поставил себя в тупиковую ситуацию. Гуайдо может взять власть только путем вооруженного вмешательства, прежде всего – со стороны США, потому что соседи Венесуэлы на это не пойдут, они уже несколько раз об этом заявляли. США вмешиваться не хотят, у них масса забот по периметру всего земного шара. Нужен какой-то выход, Западу нужно спасать свое лицо, потому что ситуация была подстроена им», - заключил эксперт.

В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции, председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В качестве легитимного лидера Венесэулы его признали США и ряд западных стран, однако попытка путча провалилась.

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ФОТО: РИА Новости
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