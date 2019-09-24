Путин помирит Мадуро с Гуайдо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 23 сентября, сообщил о срочном визите в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он заявил, что намерен встретиться с российскими бизнесменами. На этом фоне генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа заявил, что Россия могла бы сыграть «конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле».

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.

«Это было бы, наверное, неплохо. По сути дела, мы, наверное, и собираемся взять на себя такую роль, потому что ситуация зашла в тупик. Хотя, надо признать, что в борьбе за власть Мадуро пока что одерживает вверх над своим горе-конкурентом. Время для переворота было утеряно, такие вещи делаются быстро или загнивают на корню.