Путин помирит Мадуро с Гуайдо
Эксперт по Латинской Америке рассказал НСН, зачем России нужно дать время на передышку как Мадуро, так и Западу.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вечером в понедельник, 23 сентября, сообщил о срочном визите в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он заявил, что намерен встретиться с российскими бизнесменами. На этом фоне генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа заявил, что Россия могла бы сыграть «конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле».
Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.
«Это было бы, наверное, неплохо. По сути дела, мы, наверное, и собираемся взять на себя такую роль, потому что ситуация зашла в тупик. Хотя, надо признать, что в борьбе за власть Мадуро пока что одерживает вверх над своим горе-конкурентом. Время для переворота было утеряно, такие вещи делаются быстро или загнивают на корню.
Сейчас самое время для посредничества, возможно, это необходимейший шаг для сохранения легитимности правительства Мадуро, чтобы дать ему передышку и организовать какие-то институционные мероприятия. Он заявил, что собирается менять экономическую стратегию. По некоторым сведениям, в страну уже поехала определенная команда наших экономистов, потому что экономическая ситуация в стране аховая. Нужно дать время и Западу, чтобы подсчитать убытки, и Мадуро - сделать выводы на будущее», - сказал он.
Собеседник НСН отметил, что венесуэльская оппозиция уже не сможет взять власть в стране без прямого иностранного вмешательства. А на это не пойдут ни США, ни другие страны.
«Все зависит от того, на каких условиях они (власть и оппозиция) договорятся. И Запад не может не понимать, что он сам поставил себя в тупиковую ситуацию. Гуайдо может взять власть только путем вооруженного вмешательства, прежде всего – со стороны США, потому что соседи Венесуэлы на это не пойдут, они уже несколько раз об этом заявляли. США вмешиваться не хотят, у них масса забот по периметру всего земного шара. Нужен какой-то выход, Западу нужно спасать свое лицо, потому что ситуация была подстроена им», - заключил эксперт.
В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции, председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В качестве легитимного лидера Венесэулы его признали США и ряд западных стран, однако попытка путча провалилась.
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