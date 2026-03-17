«Пяточка «Оскара»: Безрукова призналась, почему не насладилась триумфом премии

Актриса рассказал НСН, из-за чего не смогла прилететь на церемонию вручения кинопремии фильму, в котором снималась.

Актриса Ирина Безрукова призналась НСН, что в своё время упустила шанс выйти на сцену во время вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе в качестве победительницы. Причиной всему стал финансовый вопрос.

«Что касается «я и «Оскар», однажды я могла выйти на сцену вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Однако этого не случилось из-за того, что у меня просто элементарно не было денег прилететь. Я снималась в 1996 году в фильме чешско-британского производства «Коля». Он получил «Оскар» в 1997 году, но у меня не нашлось даже 900 долларов, чтобы туда долететь. Такие были 90-ые годы. Какой-то пяточки этого «Оскара», наверное, я обладатель».

Художественный фильм «Коля» снял режиссёр Ян Сверак. События происходят в конце 1980-х годов в Чехословакии. Главный герой фильма, виолончелист Франтишек Лоука, холостяк и ловелас, имеющий неприятности с властями, зарабатывает на жизнь тем, что играет на похоронах и ремонтирует надгробные памятники.

Для решения финансовых проблем он решается на фиктивный брак с молодой русской женщиной, которая хочет уехать из СССР. Вскоре фиктивная супруга эмигрирует на Запад, оставив своей родственнице пятилетнего сына Колю. Однако родственница внезапно умирает, и музыкант вынужден забрать русского мальчика к себе. Происходят разные события, однако после «Бархатной революции» 1989 года мама Коли прилетает и забирает своего сына, а Лоука — снова выступает в филармонии.

Ирина Безрукова сыграла роль матери Коли. Фильм добился огромного успеха как дома, так и за границей. Помимо «Оскара», он был награжден «Золотым глобусом», получил премию Европейской киноакадемии, завоевал гран-при в Токио, российскую премию «Ника» и другие награды.

Церемония награждения «Оскара» в 2026 году прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 16 марта по московскому времени. Безоговорочным победителем стал драматический боевик «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Фильм выиграл шесть статуэток из четырнадцати номинаций. Среди них — призы за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана (Шон Пен), лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший кастинг.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», российский режиссёр Константин Бронзит снова остался без «Оскара»: награду в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» получила канадская лента «Девушка, которая плакала жемчужинами».

ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
