Актриса Ирина Безрукова призналась НСН, что в своё время упустила шанс выйти на сцену во время вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе в качестве победительницы. Причиной всему стал финансовый вопрос.

«Что касается «я и «Оскар», однажды я могла выйти на сцену вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Однако этого не случилось из-за того, что у меня просто элементарно не было денег прилететь. Я снималась в 1996 году в фильме чешско-британского производства «Коля». Он получил «Оскар» в 1997 году, но у меня не нашлось даже 900 долларов, чтобы туда долететь. Такие были 90-ые годы. Какой-то пяточки этого «Оскара», наверное, я обладатель».