СМИ: Фортепиано Леннона продали на аукционе за $3,3 млн
Фортепиано участника группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за $3 млн. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.
По данным канала, инструмент продали на торгах британского аукционного дома Christie's. Стоимость лота составила почти $3,3 млн, это самый дорогой среди проданных на аукционе предметов, связанных с The Beatles.
На торги также выставили несколько вещей из коллекции американского миллиардера Джима Ирсэя, которые имели отношение к группе. Так, была продана ударная установка Ludwig барабанщика коллектива Ринго Старра.
Ранее режиссер Сэм Мендес анонсировал выход четырех фильмов о The Beatles в апреле 2028 года.
Горячие новости
- СМИ: Фортепиано Леннона продали на аукционе за $3,3 млн
- «Пяточка «Оскара»: Безрукова призналась, почему не насладилась триумфом премии
- Перенастройка, а не блокировка: В Госдуме назвали причину сбоев мобильного интернета
- Киев получил полный пакет условий для вступления в ЕС
- Американцам пророчат «достойный отпор» Кубы в случае смены президента
- Индонезия заявила о готовности закупать нефть из России
- Никаких «сговоров»: Почему на самом деле перестали повышать зарплаты
- СМИ: Белый дом начал операцию в Иране без стратегии
- «Ничего общего»: Свинцов об исключении Нилова из ЛДПР
- «Обычная текучка»: Свинцов не исключил уход из ЛДПР