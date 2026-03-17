СМИ: Фортепиано Леннона продали на аукционе за $3,3 млн

Фортепиано участника группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе в Нью-Йорке более чем за $3 млн. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным канала, инструмент продали на торгах британского аукционного дома Christie's. Стоимость лота составила почти $3,3 млн, это самый дорогой среди проданных на аукционе предметов, связанных с The Beatles.

На торги также выставили несколько вещей из коллекции американского миллиардера Джима Ирсэя, которые имели отношение к группе. Так, была продана ударная установка Ludwig барабанщика коллектива Ринго Старра.

Ранее режиссер Сэм Мендес анонсировал выход четырех фильмов о The Beatles в апреле 2028 года.

