Венесуэльская оппозиция просит США усилить давление на РФ
Оппозиция Венесуэлы призывает США и другие страны усилить давление на Россию в связи с ее поддержкой социалистического президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пишет агентство Reuters, об этом заявил в пятницу посланник оппозиции Карлос Веккио.
По информации агентства, Карлос Веккио, представитель лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Соединенных Штатах, сказал, что роль России в экономической, дипломатической и военной поддержке Мадуро вызывает растущую обеспокоенность, поскольку политический кризис в Венесуэле затянулся.
«Я прошу международное сообщество привлечь Россию к ответственности за то, что они делают в Венесуэле», - сказал Веккио журналистам в Вашингтоне. Он заявил также, что кампания давления должна распространиться, в частности, на "Роснефть", которая, по его словам, помогала Венесуэле продвигать нефть страны после того, как Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA в январе прошлого года.
Веккио заявил, что Европейский союз и остальное международное сообщество должны предпринять новые шаги против России, включая санкции, отмечает агентство.
С начала прошлого года Соединенные Штаты и десятки других стран признали Гвайдо, главу Национального собрания, контролируемого оппозицией, законным временным президентом Венесуэлы. Однако Мадуро продолжает оставаться у власти.
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