Венесуэльская оппозиция просит США усилить давление на РФ

«Я прошу международное сообщество привлечь Россию к ответственности за то, что они делают в Венесуэле», - сказал Веккио журналистам в Вашингтоне. Он заявил также, что кампания давления должна распространиться, в частности, на "Роснефть", которая, по его словам, помогала Венесуэле продвигать нефть страны после того, как Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании PDVSA в январе прошлого года.

Веккио заявил, что Европейский союз и остальное международное сообщество должны предпринять новые шаги против России, включая санкции, отмечает агентство.

С начала прошлого года Соединенные Штаты и десятки других стран признали Гвайдо, главу Национального собрания, контролируемого оппозицией, законным временным президентом Венесуэлы. Однако Мадуро продолжает оставаться у власти.