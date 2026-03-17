Умер актер из фильма «Назад в будущее» Мэтт Кларк
Американский актер Мэтт Кларк умер в возрасте 89 лет. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на родных артиста.
«Кларк... скончался в воскресенье утром в своем доме в Остине, штат Техас, из-за осложнений после операции на позвоночнике», - отмечает издание.
Мэтт Кларк начал кинокарьеру в 1960-е годы и снялся в десятках картин. Он был наиболее известен по ролям в фильмах «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» и «Назад в будущее 3», а также по участию в сериалах «Грейс в огне» и «Династия».
Ранее в возрасте 53 лет умер звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Эйфория» Эрик Дэйн.
