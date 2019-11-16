Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голанских высот

"Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их", - приводит его слова агентство.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Крым, который по результатам референдума 2014 года стал частью РФ, в США до сих пор не признают.

Ранее на Украине заявили, что война с Россией может закончится только при условии возврата Крыма. Член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что Киеву не хватает смелости признать Крым российским.

