Помпео обеспокоен заходом российский кораблей в порты Кипра
Госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с заходами российских кораблей в порты Кипра. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа США.
«Я поднял вопрос обеспокоенности Соединённых Штатов насчёт активности России по отмыванию денег, а также об их регулярных заходах в порты здесь», — цитирует Помпео RT.
Помпео считает, что российские корабли, которые заходят в кипрские порты, делают это не для выполнения гуманитарной миссии в Сирии.
Помпео обратился к властям Кипра с просьбой принять беспокойство США во внимание, отмечает Газета.ru.
Ранее Майк Помпео выступил с заявлением по поводу возникшей в Средиземном море напряженности из-за изучением Турцией залежей природных ресурсов в спорных водах. По мнению госсекретаря, такая ситуация выгодна противникам.
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал в эфире НСН, что заявил, что военным США не стоит провоцировать российских военнослужащих.
«Они пытаются утвердиться в том, что они в Сирии главные, но надо понимать, что их туда никто не звал, они там находятся в положении оккупантов. А мы находимся в республике на законных основаниях по приглашению сирийского правительства. У нас есть договоренность между министрами обороны не препятствовать друг другу, не входить в клинч. Не только на суше, но и в воздухе, и на воде. С русскими в такие игры играть не надо. В конце концов, наша броня крепче их брони», - пригрозил он.
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