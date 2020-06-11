Новые санкции? В США хотят признать Россию «спонсором терроризма»

Содержание текста доклада ранее приводило издание Washington Examiner. Необходимость признания РФ спонсором терроризма там объясняется тем, что Москва якобы поддерживает Корпус стражей Исламской революции (КСИР Ирана), ливанское движение «Хезболла», праворадикальное «Русское имперское движение» и террористическую группировку «Талибан» (запрещена в РФ).

Сейчас в американском перечне стран-спонсоров терроризма остаются КНДР, Иран, Сирия и Судан, из него ранее исключили Кубу, Ирак, Ливию и Йемен. В отношении стран-фигурантов списка США накладывают жёсткие санкции, запрещающие поставки оружия и экономическую помощь и предусматривающие контроль за экспортом товаров двойного назначения. Россию предлагали «зачислить» в ряды спонсоров терроризма в 2018 году из-за «дела Скрипалей».

Конгрессмены-консерваторы указали, что Россия якобы подрывает международный демократический порядок и вредит интересам США по всему миру - «От Ливии до Сирии, Ирана, Украины, Солсбери в Англии, от Средиземного моря до Южно-Китайского моря». В их докладе содержится предложение ввести вторичные санкции в отношении компаний, поддерживающих российские нефтяные и газовые проекты, а также требование запретить вести бизнес с «Внешэкономбанком». Республиканцы также хотят, чтобы Минфин США ввёл санкции против Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) до тех пор, пока оно не отключит Россию от своей системы платежей, передаёт «Интерфакс».

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 существовал шанс отказаться от односторонних санкций в глобальном масштабе, «не теряя лицо», говорил в беседе с НСН глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. История с коронавирусом действительно могла бы повлиять на всю ситуацию в международных отношениях, отмечал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

«По мнению многих, сейчас мы движемся к Третьей мировой войне. Должно было что-то такое произойти, что могло бы повлиять на умы политиков. Сначала мы думали, что это будет борьба с международным терроризмом. В борьбе с терроризмом так не получилось, может быть эпидемия коронавируса заставит. Перед лицом общего врага усилия стран должны объединяться, переходить от конфронтации к сотрудничеству. А политики США должны перестать жить идеей «супердержавы»», - сказал он НСН.

В условиях пандемии к отмене санкций призывал генсек ООН, однако Косачев тогда высказал мнение, что «на данном этапе ни США, ни их союзники по западному лагерю, которые практикуют эти санкции в одностороннем порядке, призыва не услышат».

Судя по последним заявлениям, американский истеблишмент и не думает изменять принципам своей международной политики. Так, к новым санкциям недавно призвали демократ Элиот Энгел и республиканец Майкл Маккол, которые внесли в конгресс США резолюцию с осуждением «нарушения прав человека в России».

Комментируя этот антироссийский выпад, Косачёв заявил НСН, что подобная риторика, вероятно, является элементом внутриполитической борьбы в США перед предстоящими политическими выборами: для некоторых политиков соблазнительно вновь сделать Россию предметом внутриполитических американских дискуссий.

