«Наша броня крепче!» Военный обозреватель предупредил американских солдат в Сирии

В министерстве обороны России объяснили инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал в эфире НСН, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Накануне мы предупредили их, что будем проезжать по той или иной дороге. Они пытаются утвердиться в том, что они в Сирии главные, но надо понимать, что их туда никто не звал, они там находятся в положении оккупантов. А мы находимся в республике на законных основаниях по приглашению сирийского правительства. У нас есть договоренность между министрами обороны не препятствовать друг другу, не входить в клинч. Не только на суше, но и в воздухе, и на воде. Если американцы пренебрегают этими соглашениями, то это не делает им чести, но кроме того, они подвергают свою жизнь опасности. С русскими в такие игры играть не надо. В конце концов, наша броня крепче их брони», - пригрозил он.