«Наша броня крепче!» Военный обозреватель предупредил американских солдат в Сирии

Виктор Литовкин в эфире НСН заявил, что военным США не стоит провоцировать российских военнослужащих.

В министерстве обороны России объяснили инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал в эфире НСН, что международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Накануне мы предупредили их, что будем проезжать по той или иной дороге. Они пытаются утвердиться в том, что они в Сирии главные, но надо понимать, что их туда никто не звал, они там находятся в положении оккупантов. А мы находимся в республике на законных основаниях по приглашению сирийского правительства. У нас есть договоренность между министрами обороны не препятствовать друг другу, не входить в клинч. Не только на суше, но и в воздухе, и на воде. Если американцы пренебрегают этими соглашениями, то это не делает им чести, но кроме того, они подвергают свою жизнь опасности. С русскими в такие игры играть не надо. В конце концов, наша броня крепче их брони», - пригрозил он.

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Как сообщалось ранее, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из США Марк Милли провели телефонный разговор. Американской стороне в ходе телефонного разговора были даны исчерпывающие пояснения по этой ситуации, добавили представители российского ведомства.

Собеседник НСН исключил возможность обострения конфликта из-за этого инцидента.

«Никаких последствий, думаю, из этого не будет. Начальник нашего Генштаба поговорил с их начальником и предупредил, что если американцы продолжат и дальше такую неправомерную деятельность, то пусть пеняют на себя. Я не думаю, что случится перестрелка. Они «молодец против овец, а против молодца сам овца». Есть такая русская народная поговорка. Американцы не будут с нами воевать, они будут только задираться. Это из-за их американской спеси - «мы самые крутые и самые-самые-самые!». Эта спесь их погубит. Они могут ее демонстрировать перед кем угодно, но только не перед русскими», - заключил он.

Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договоренности о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:Сирия
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