Помпео: «Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы»

С 2017 года при действующем президенте США Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 «целей» в России, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — сказал он, призвав американцев посмотреть на факты. Помпео назвал «глупой» кнопку «перезагрузки отношений», которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову.

По словам госсекретаря, американский сланцевый газ — это «лучший способ надавить на Путина».

Песков назвал санкции против «Северного потока-2» рейдерской атакой

Как сообщалось, Вашингтон планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. «Мы наносили один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в самое сердце проекта», - заявил один из собеседников агентства.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СШАСанкции Против России
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