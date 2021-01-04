Помпео: «Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы»
С 2017 года при действующем президенте США Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 «целей» в России, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.
«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — сказал он, призвав американцев посмотреть на факты. Помпео назвал «глупой» кнопку «перезагрузки отношений», которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову.
По словам госсекретаря, американский сланцевый газ — это «лучший способ надавить на Путина».
Как сообщалось, Вашингтон планирует расширить санкции против газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации президента США Дональда Трампа. «Мы наносили один удар за другим, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в самое сердце проекта», - заявил один из собеседников агентства.
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