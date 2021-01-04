Помпео: «Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы»

С 2017 года при действующем президенте США Дональде Трампе Белый дом ввел санкции против более чем 365 «целей» в России, сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

«Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы», — сказал он, призвав американцев посмотреть на факты. Помпео назвал «глупой» кнопку «перезагрузки отношений», которую в 2009 году Хиллари Клинтон подарила главе российского МИД Сергею Лаврову.

По словам госсекретаря, американский сланцевый газ — это «лучший способ надавить на Путина».