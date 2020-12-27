Песков назвал санкции против «Северного потока-2» рейдерской атакой

«Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком — 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. <...> А как это еще назвать?» — отметил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что работа по строительству трубопровода продолжается, и «все равно удается <...> приближаться к финалу этого проекта», пишет РИА Новости.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, что угрозы США не остановят строительство газопровода.

«Здесь гораздо более важным является то, что Трамп не подписал военный бюджет, в котором уже были заложены санкции против строительства «Северного потока-2». Эти санкции прописывались еще с лета этого года, но сейчас они не введены. Так что нет смысла говорить о новых санкциях, раз даже старые не введены, обоснованные, продуманные и согласованные с ЕС, выстраданные, скажем так. Я думаю, что это такая пустая риторика», - сказал Пикин.

