Помпео назвал Россию в числе врагов США
Руководитель Госдепартамента США Майкл Помпео причислил Россию к врагам Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью журналисту Марку Левину, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства США.
«Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — заявил Помпео.
Госсекретарь поддержал актуальность мнения журналиста о том, что Россия нацеливает на США ядерные ракеты, и считает его «абсолютно реальным», пишут «Известия».
Помпео также разделяет опасения Левина по поводу вероятного вмешательства России в выборы в США и российской «активности в киберпространстве».
«Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», - цитирует Помпео Газета.ru.
Однако, никаких доказательств своих слов госсекретарь в интервью не привел.
В числе других противников США Помпео также назвал Китай. Его он считает «экзистенциальным врагом» Соединенных Штатов.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.
«Во-первых, речь идет не о ядерном оружии. Во-вторых, у США нет ПРО как таковой, а над Москвой она есть. У Соединенных Штатов есть отдельные комплексы, но не полноценная система. Наконец, против наших гиперзвуковых ракет защиты нет ни у кого», - отметил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 209 / сут.
Умерли
50 347+585 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+26 109 / сут.
- В Бразилии леса начали выделять углекислый газ вместо кислорода
- Помпео назвал Россию в числе врагов США
- В России выявили новых 28 209 инфицированных коронавирусом
- Базу ВВС США под Баграмом обстреляли ракетами
- В ЮАР выявили новую разновидность коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru