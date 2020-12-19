Помпео назвал Россию в числе врагов США

«Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — заявил Помпео.

Госсекретарь поддержал актуальность мнения журналиста о том, что Россия нацеливает на США ядерные ракеты, и считает его «абсолютно реальным», пишут «Известия».

Помпео также разделяет опасения Левина по поводу вероятного вмешательства России в выборы в США и российской «активности в киберпространстве».

«Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», - цитирует Помпео Газета.ru.

Однако, никаких доказательств своих слов госсекретарь в интервью не привел.

В числе других противников США Помпео также назвал Китай. Его он считает «экзистенциальным врагом» Соединенных Штатов.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал, какие российские вооружения способны преодолеть американскую ПРО.

«Во-первых, речь идет не о ядерном оружии. Во-вторых, у США нет ПРО как таковой, а над Москвой она есть. У Соединенных Штатов есть отдельные комплексы, но не полноценная система. Наконец, против наших гиперзвуковых ракет защиты нет ни у кого», - отметил он.

