Володин заявил, что отказ Киева от переговоров не влияет на планы России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отказ Украины от мирных переговоров никак не повлияет на планы России, сообщает РИА Новости.
«Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», - сказал Володин.
Заявление он сделал во время выступления перед депутатами Народного Собрания Луганской народной республики. Вячеслав Володин сейчас находится там с рабочим визитом. Он уже провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
«Обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия наших парламентов. Общие усилия должны быть направлены на создание единого правового поля между ЛНР и Россией. Уже создаются межгосударственные депутатские рабочие группы, состоящие из представителей основных профильных парламентских комитетов. Они будут разрабатывать законопроекты», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что независимость ЛНР и ДНР признала Северная Корея.
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