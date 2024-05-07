Путин назвал ключевым приоритетом для России «народосбережение»
Владимир Путин назвал ключевым приоритетом для России "народосбережение", сохранение вековых ценностей и традиций. Об этом глава государства заявил во время торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.
«Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что Россия достойно пройдет через трудный рубежный период. Он завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru