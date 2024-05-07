Путин назвал ключевым приоритетом для России «народосбережение»

«Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. А это, прежде всего, народосбережение. Уверен, что поддержка многовековых семейных ценностей, традиций и впредь будет объединять общественные и религиозные объединения, политические партии, все уровни власти», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что Россия достойно пройдет через трудный рубежный период. Он завершил свою инаугурационную речь словами «вместе победим», напоминает «Радиоточка НСН».







