Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента РФ выходным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать выходным день инаугурации президента России в будущем. Такое заявление она сделала, выступая на церемонии инаугурации президента Владимира Путина в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца.

«Такие события, конечно же, происходят один раз в шесть лет, потому что выборы президента через шесть лет. Мне кажется, нужно подумать - не завтра решать, но подумать - раз в шесть лет можно себе это позволить: сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днём, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день», - подчеркнула Матвиенко.

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Одна также отметила, что это поможет людям всецело ощутить важность этого дня, ведь вступление Путина в должность президента во многом определяет будущее страны.

Ранее патриарх Кирилл пожелал Путину руководить страной до конца века, об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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