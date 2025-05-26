Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая 2025 года. Он отметил, что остался доволен контактами. По итогам, был согласован обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Утверждается, что Фидан прибыл, чтобы обсудить ход обсуждений между российской и украинской делегациями. Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что турок также проведет встречу с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым 26 мая 2025 года.

Ранее американские официальные лица остались недовольны жесткой линией поведения Мединского, напоминает НСН.

