Помощник Лукашенко заявил, что «мосты доверия» с Западом сожжены
Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что «из-за дилетантской позиции» некоторых западных стран «мосты доверия и сотрудничества» с Белоруссией «фактически сожжены», говорится в его статье помощник, опубликованной на сайте агентства Белта.
Бельский обвинил соседние страны во встречах ведущих политиков с «самовыдвиженцами», в материальной и моральной поддержке протеста, финансировании информационной агрессии против Белоруссии, а также в «акциях солидарности».
«С учетом этого мосты доверия и сотрудничества Беларуси и наших западных соседей фактически сожжены. Такая непрофессиональная, дилетантская позиция руководства этих стран напрочь девальвировала центростремительные политические и экономические договоренности, достигнутые в течение предшествующих лет. Надеюсь, избиратели в Польше и Литве запишут это в актив «достижений» своих близоруких политиков», — написал Бельский.
Ранее член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что рассчитывает получить от ЕС до 4 миллиардов долларов в случае смены власти в республике.
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