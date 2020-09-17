Помощник Лукашенко заявил, что «мосты доверия» с Западом сожжены

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что «из-за дилетантской позиции» некоторых западных стран «мосты доверия и сотрудничества» с Белоруссией «фактически сожжены», говорится в его статье помощник, опубликованной на сайте агентства Белта.

Бельский обвинил соседние страны во встречах ведущих политиков с «самовыдвиженцами», в материальной и моральной поддержке протеста, финансировании информационной агрессии против Белоруссии, а также в «акциях солидарности».