Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Кроме того, авторы резолюции намерены потребовать от России не вмешиваться в дела Белоруссии, а также не поддерживать Лукашенко.

В случае отказа выполнять требования против Москвы и Лукашенко власти Литвы пригрозили ввести дополнительные санкции.

Ранее в Белоруссии прошли выборы президента, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы. Демонстрации жестко разгоняли, погибли три человека, пострадали сотни протестующих.

Сам же Лукашенко заявил, что не намерен "отдавать власть", поскольку не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию "середины 90-х годов". Действующий президент подчеркнул, что "власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал".

