Литва признала Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Правительство Литвы приняло резолюцию, в которой назвало бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую единственным легитимным главой республики.

Власти Литвы призвали международное сообщество поддержать Тихановскую и созданный ей Координационный совет, которые, по их мнению, стремятся к новым демократическим выборам в Белоруссии.

Любые попытки Александра Лукашенко подписать какие-либо международные соглашения Литва предлагает считать незаконными.

Лукашенко заявил, что не намерен «отдавать власть»

Кроме того, авторы резолюции намерены потребовать от России не вмешиваться в дела Белоруссии, а также не поддерживать Лукашенко.

В случае отказа выполнять требования против Москвы и Лукашенко власти Литвы пригрозили ввести дополнительные санкции.

Ранее в Белоруссии прошли выборы президента, на них победил Александр Лукашенко с 80,1 процента голосов. За Тихановскую проголосовали около 10 процентов избирателей. Сразу после выборов по всей стране начались массовые протесты с требованием провести новые выборы. Демонстрации жестко разгоняли, погибли три человека, пострадали сотни протестующих.

Сам же Лукашенко заявил, что не намерен "отдавать власть", поскольку не хочет, чтобы Белоруссия вернулась к состоянию "середины 90-х годов". Действующий президент подчеркнул, что "власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал".

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:БелоруссияЛитваСветлана Тихановская
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