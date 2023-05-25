В Армении объяснили отказ от участия министра обороны в заседании ОДКБ техническими причинами

По его словам, отношения ОДКБ и Армении подробно обсуждались, Ереван не выходит из организации.

Ранее Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если посчитает ее «недееспособной организацией». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

