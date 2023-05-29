Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку

Говоря о возможности заключения мира на переговорах в Кишиневе, политик отметил, что Ереван еще не получил от Баку ответа на свои ранее представленные предложения.

«Это уже четвертая редакция документа, но отклика пока нет», — указал Пашинян.

Переговоры в Кишиневе запланированы на 1 июня. По данным МИД Армении, в повестке встречи нет подписания армяно-азербайджанского мирного договора.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку будет соблюдать права и безопасность проживающего в регионе армянского населения, напоминает «Свободная пресса». В Кремле отмечали, что уже достигнутые договоренности по Карабаху позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора, пишет Ura.ru.

