Пашинян заявил об отсутствии согласованного проекта мирного договора с Баку
Согласованного и готового к подписанию проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает «Sputnik Армения».
Говоря о возможности заключения мира на переговорах в Кишиневе, политик отметил, что Ереван еще не получил от Баку ответа на свои ранее представленные предложения.
«Это уже четвертая редакция документа, но отклика пока нет», — указал Пашинян.
Переговоры в Кишиневе запланированы на 1 июня. По данным МИД Армении, в повестке встречи нет подписания армяно-азербайджанского мирного договора.
Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если Баку будет соблюдать права и безопасность проживающего в регионе армянского населения, напоминает «Свободная пресса». В Кремле отмечали, что уже достигнутые договоренности по Карабаху позволяют в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru